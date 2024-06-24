Два случая заболевания ботулизмом выявили в Тамбовской области

Два случая заболевания ботулизмом зафиксированы в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Уточняется, что заболевшие из Московской и Саратовской областей, предположительно, ранее употребили в столичном регионе салаты с фасолью.

«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, лабораторные исследования и диагностика на подтверждение заболевания ботулизмом», - отметили в ведомстве, добавив, что одного из госпитализированных уже выписали.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стационарах с ботулизмом в российских регионах находится 301 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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