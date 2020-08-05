Первый борт МЧС РФ с мобильным госпиталем вылетел в Бейрут после взрыва

Первый самолёт министерства по чрезвычайным ситуациям России с гуманитарным грузом вылетел в столицу Ливана, где накануне произошёл катастрофический взрыв, приведший к многочисленным жертвам и разрушениям.

На борту транспортного Ил-76 - аэромобильный госпиталь и оперативная группа спасателей, информирует пресс-служба МЧС. Лайнер отправился в Бейрут с подмосковного аэродрома Жуковский.

Медики уже через 30 - 40 минут после посадки смогут приступить к оказанию первой помощи пострадавшим, отмечает RT. Вылет ещё четырёх самолётов с российской помощью планируется в ближайшие сутки.

По последним данным, при взрыве 2700 тон аммиачной селитры в порту Бейрута погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч ранены, из которых, более 60 госпитализированы в критическом состоянии.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что главная причина трагедии - вопиющее нарушение техники безопасности. Он уточнил, что в ходе ремонтных работ сначала загорелся склад пиротехники, а затем огонь перекинулся на хранилище селитры, после чего прогремел мага-мощный взрыв, передает РИА ФАН.

По словам дипломата, это происшествие лишний раз подтверждает наличие серьёзных проблем в государственных структурах и взаимодействии ведомств Ливана.

