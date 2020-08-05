Первый борт МЧС РФ с мобильным госпиталем вылетел в Бейрут после взрыва
Первый самолёт министерства по чрезвычайным ситуациям России с гуманитарным грузом вылетел в столицу Ливана, где накануне произошёл катастрофический взрыв, приведший к многочисленным жертвам и разрушениям.
На борту транспортного Ил-76 - аэромобильный госпиталь и оперативная группа спасателей, информирует пресс-служба МЧС. Лайнер отправился в Бейрут с подмосковного аэродрома Жуковский.
Медики уже через 30 - 40 минут после посадки смогут приступить к оказанию первой помощи пострадавшим, отмечает RT. Вылет ещё четырёх самолётов с российской помощью планируется в ближайшие сутки.
По последним данным, при взрыве 2700 тон аммиачной селитры в порту Бейрута погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч ранены, из которых, более 60 госпитализированы в критическом состоянии.
Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что главная причина трагедии - вопиющее нарушение техники безопасности. Он уточнил, что в ходе ремонтных работ сначала загорелся склад пиротехники, а затем огонь перекинулся на хранилище селитры, после чего прогремел мага-мощный взрыв, передает РИА ФАН.
По словам дипломата, это происшествие лишний раз подтверждает наличие серьёзных проблем в государственных структурах и взаимодействии ведомств Ливана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
867 тыс.+5 204 / сут.
Умерли
14 490+139 / сут.
Выздоровели
669 тыс.+7 555 / сут.
- Второй борт МЧС РФ вылетел в Бейрут после катастрофического взрыва
- Первый борт МЧС РФ с мобильным госпиталем вылетел в Бейрут после взрыва
- Проректор МГУ Гришин задержан в Москве и этапирован в Саранск
- Гашиш и гашишное масло нашли в авто Ефремова после аварии
- Медведев назвал поддержку Фургала «явлением», с которым нужно считаться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru