Первые пациенты с коронавирусом умерли в Новосибирской и Ульяновской областях

Стало известно о двух летальных исходах пациентов с коронавирусом в Новосибирской и Ульяновской областях. Об этом сообщает РБК со ссылками на минздравы регионов.

Отмечается, что в Новосибирске умер 68-летний мужчина, у которого после заражения вирусом развилась двусторонняя пневмония. Он имел ряд сопутствующих заболеваний, в частности, сахарный диабет, ожирение, ишемическую болезнь сердца. Отмечается, что мужчина некоторое время лечился самостоятельно, после был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Ульяновской области жертвой вируса стала 68-летняя женщина, с 2019 года проживавшая в Москве. Она вернулась в Ульяновск 1 апреля, через неделю ее госпитализировали. Пациентка умерла от остановки сердца.

