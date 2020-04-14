Первые пациенты с коронавирусом умерли в Новосибирской и Ульяновской областях
Стало известно о двух летальных исходах пациентов с коронавирусом в Новосибирской и Ульяновской областях. Об этом сообщает РБК со ссылками на минздравы регионов.
Отмечается, что в Новосибирске умер 68-летний мужчина, у которого после заражения вирусом развилась двусторонняя пневмония. Он имел ряд сопутствующих заболеваний, в частности, сахарный диабет, ожирение, ишемическую болезнь сердца. Отмечается, что мужчина некоторое время лечился самостоятельно, после был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В Ульяновской области жертвой вируса стала 68-летняя женщина, с 2019 года проживавшая в Москве. Она вернулась в Ульяновск 1 апреля, через неделю ее госпитализировали. Пациентка умерла от остановки сердца.
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