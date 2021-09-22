Пермскому стрелку проведут психиатрическую экспертизу

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что студент, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает пресс-служба ведомства.

По её словам, также назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы.



ЧП в Пермском госуниверситете произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнем сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.



Министр здравоохранения региона Анастасия Крутень заявила, что Бекмансурову ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжёлом состоянии.

