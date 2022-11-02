«Пермский стрелок» потребовал проведение повторной судмедэкспертизы
Российский студент Тимур Бекмансуров, открывший стрельбу в Пермском университете в сентябре прошлого года, потребовал проведение повторной психиатрической экспертизы. Об этом сообщил портал URA.RU.
По словам Бекмансурова, при проведении судмедэкспертизы конвой оскорблял его нецензурной бранью, а также забрал личные вещи. Кроме того, обвиняемый заявил, что давал неполные ответы специалистам, и пожаловался на плохое состояние здоровья во время проведения экспертизы.
Трагедия в Пермском университете случилась 20 сентября 2021 года. Бекмансуров, имевший при себе гладкоствольное оружие, пробрался на территорию учебного заведения и открыл стрельбу. В вузе началась паника, в попытке спастись учащиеся выпрыгивали из окон учебных корпусов. В результате инцидента погибли шесть человек, более двадцати были ранены, также 37 пострадавших получили различные телесные повреждения.
Ранее «пермский стрелок» признал вину в массовом убийстве и раскаялся в содеянном, однако отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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