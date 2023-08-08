Переводчика Гаврилова потрясла новость о смерти Володарского
8 августа 202317:56
Переводчик времен VHS Андрей Гаврилов в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что был потрясен новостью о смерти его коллеги Леонида Володарского.
Он рассказал, что уже давно не общался с Володарским, а также выразил сочувствие близким.
«Ккогда уходит человек - это всегда очень плохо. Когда уходит человек, которого ты знал много лет, - это плохо вдвойне. Конечно же, [испытываю] некоторое потрясение. Спасибо, что сказали», - сказал Гаврилов.
Леонид Володарский умер в 73 года. Прощание с легендарным переводчиком пройдет 11 августа в зале ЦКБ N1 Управделами президента. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru