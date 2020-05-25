Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Устроившие перестрелку на автостоянке на Каширском шоссе в столице оказались приезжими из Оренбурга. Как пишет ТАСС, погибших в результате инцидента нет, один человек получил ранения. Сообщается, что мужчина госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести.
Также известно, что некоторые участники конфликта скрылись на машинах. Для их поимки в Москве был объявлен план «Перехват». По последним данным, сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек. Расследование стрельбы на юге Москвы взяла на контроль столичная прокуратура, подчеркивает RT.
Уголовные дела возбуждены по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство", пишет Москва 24.
Ранее НСН сообщала, что в Москве полиция и сотрудники Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. Инцидент произошел на юго-востоке столицы на улице Малышева.
По предварительным данным, мужчина стрелял из охолощенного оружия. В результате происшествие обошлось без пострадавших. Ранее ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщал, что задержанный был в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru