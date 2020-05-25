Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга

Устроившие перестрелку на автостоянке на Каширском шоссе в столице оказались приезжими из Оренбурга. Как пишет ТАСС, погибших в результате инцидента нет, один человек получил ранения. Сообщается, что мужчина госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести.

Также известно, что некоторые участники конфликта скрылись на машинах. Для их поимки в Москве был объявлен план «Перехват». По последним данным, сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек. Расследование стрельбы на юге Москвы взяла на контроль столичная прокуратура, подчеркивает RT.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство", пишет Москва 24.