Передано в суд дело пермяка, сбившего беременную 16-летную девушку

Дело в отношении водителя, обвиняемого в гибели 16-летней девушки под колесами его автомобиля в Перми, направлено в суд, сообщает региональное следственное управление СК России.

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Авария произошла вечером 19 июля в посёлке Звёздный. Водитель «ВАЗ-21113» не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил беременную девушку. После этого мужчина убежал с места аварии. Правоохранители задержали водителя.

Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Водитель в момент аварии находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, он не имел права садиться за руль, так как был лишен прав.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения. Водитель полностью признал вину.

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ФОТО: РИА Новости
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