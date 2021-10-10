Передано в суд дело пермяка, сбившего беременную 16-летную девушку
Дело в отношении водителя, обвиняемого в гибели 16-летней девушки под колесами его автомобиля в Перми, направлено в суд, сообщает региональное следственное управление СК России.
Авария произошла вечером 19 июля в посёлке Звёздный. Водитель «ВАЗ-21113» не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил беременную девушку. После этого мужчина убежал с места аварии. Правоохранители задержали водителя.
Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Водитель в момент аварии находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, он не имел права садиться за руль, так как был лишен прав.
В настоящее время уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения. Водитель полностью признал вину.
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