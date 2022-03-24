Перед квартирой Венедиктова неизвестные устроили антисемитскую акцию
Журналист Алексей Венедиктов рассказал в четверг о произошедшем инциденте около его квартиры. По словам бывшего главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы», неизвестный под видом разносчика еды, проник в подъезд жилого дома, и рядом с дверью в его квартиру оставил свиную голову и приклеил на неё флаг Украины с надписью, которой во времена Третьего рейха обозначали еврейское население.
«Мы обратимся в полицию. Но у меня жена как девушка добропорядочная, к сожалению, все это убрала просто, это же мусор. Поэтому у нас остались кадры, снятые камерой в подъезде. Мы их передадим в полицию», - сказал Венедиктов «Интерфаксу».
По его словам, произошедшее его не испугало, так как запугать человека, которого дудаевцы водили на расстрел уже нельзя.
«Делать из России фашистскую Германию мы им не позволим», - подчеркнул журналист.
Ранее Совет директоров «Эха Москвы» расторг контракт с Венедиктовым.
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