Перед квартирой Венедиктова неизвестные устроили антисемитскую акцию

Журналист Алексей Венедиктов рассказал в четверг о произошедшем инциденте около его квартиры. По словам бывшего главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы», неизвестный под видом разносчика еды, проник в подъезд жилого дома, и рядом с дверью в его квартиру оставил свиную голову и приклеил на неё флаг Украины с надписью, которой во времена Третьего рейха обозначали еврейское население.

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«Мы обратимся в полицию. Но у меня жена как девушка добропорядочная, к сожалению, все это убрала просто, это же мусор. Поэтому у нас остались кадры, снятые камерой в подъезде. Мы их передадим в полицию», - сказал Венедиктов «Интерфаксу».

По его словам, произошедшее его не испугало, так как запугать человека, которого дудаевцы водили на расстрел уже нельзя.

«Делать из России фашистскую Германию мы им не позволим», - подчеркнул журналист.

Ранее Совет директоров «Эха Москвы» расторг контракт с Венедиктовым.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:АкцияКвартираАнтисемитизмАлексей Венедиктов
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