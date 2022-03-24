Перед квартирой Венедиктова неизвестные устроили антисемитскую акцию

«Мы обратимся в полицию. Но у меня жена как девушка добропорядочная, к сожалению, все это убрала просто, это же мусор. Поэтому у нас остались кадры, снятые камерой в подъезде. Мы их передадим в полицию», - сказал Венедиктов «Интерфаксу».

По его словам, произошедшее его не испугало, так как запугать человека, которого дудаевцы водили на расстрел уже нельзя.

«Делать из России фашистскую Германию мы им не позволим», - подчеркнул журналист.

Ранее Совет директоров «Эха Москвы» расторг контракт с Венедиктовым.

