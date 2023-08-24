Пентагон не увидел признаков поражения самолета Пригожина ракетой
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство не видит подтверждений того, что самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был сбит ракетой, сообщает РИА Новости.
По его словам, ничто не указывает на то, что воздушное судно сбили ракетой «земля-воздух».
«По нашим предварительным оценкам, Пригожин, вероятно, погиб», - ответил представитель Пентагона на вопрос журналистов.
Крушение самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy произошло вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших, передает «Радиоточка НСН».
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