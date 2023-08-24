Пентагон не увидел признаков поражения самолета Пригожина ракетой

По его словам, ничто не указывает на то, что воздушное судно сбили ракетой «земля-воздух».

«По нашим предварительным оценкам, Пригожин, вероятно, погиб», - ответил представитель Пентагона на вопрос журналистов.

Крушение самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy произошло вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших, передает «Радиоточка НСН».

