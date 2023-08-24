Кадыров заявил, что просил Пригожина оставить личные амбиции

Политик отметил, что давно дружил с бизнесменом. По словам Кадырова, вместе с Пригожиным ему приходилось решать самые сложные вопросы.

«Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности», - заявил глава Чечни.

Кадыров отметил вклад Пригожина в проведение СВО. Политик выразил соболезнования родным и близким основателя ЧВК «Вагнер».

Самолет Embraer Legacy с Пригожиным на борту разбился в Тверской области вечером в среду. Погибли 10 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

