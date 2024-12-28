Пенсионерка запустила фейерверк в двух почтовых отделениях в Йошкар-Оле
28 декабря 202417:03
Пенсионерка по указанию мошенников устроила фейерверк - на этот раз в двух отделениях почты в Йошкар-Оле, сообщили в МВД по Марий Эл.
Как рассказали в ведомстве, 25 декабря пенсионерка стала жертвой аферистов и перевела им более 1,7 миллиона рублей, после чего жулики убедили ее пойти на преступление якобы за возврат денежных средств.
Сейчас женщина задержана.
Ранее полицейские задержали 43-летнего мужчину из Ульяновской области, который запустил фейерверк в отделении банка в Сызрани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Пенсионерка запустила фейерверк в двух почтовых отделениях в Йошкар-Оле
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru