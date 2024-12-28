Пенсионерка запустила фейерверк в двух почтовых отделениях в Йошкар-Оле

Пенсионерка по указанию мошенников устроила фейерверк - на этот раз в двух отделениях почты в Йошкар-Оле, сообщили в МВД по Марий Эл.

Обманутый мошенниками пенсионер дважды бросил в полицейскую машину коктейль Молотова

Как рассказали в ведомстве, 25 декабря пенсионерка стала жертвой аферистов и перевела им более 1,7 миллиона рублей, после чего жулики убедили ее пойти на преступление якобы за возврат денежных средств.

Сейчас женщина задержана.

Ранее полицейские задержали 43-летнего мужчину из Ульяновской области, который запустил фейерверк в отделении банка в Сызрани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЗадержаниеМарий ЭлПенсионерыМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры