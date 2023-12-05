Пенсионерка выжила после падения на рельсы в метро Москвы. Видео
Пожилая женщина выжила после падения на рельсы в московском метрополитене. ЧП случилось на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии подземки.
В администрации метрополитена сообщили РИА «Новости», что машинист состава в момент инцидента успел применить экстренное торможение. После сбоя в графике движение поездов на фиолетовой ветке метро восстановлено в полном объёме.
В Сети появилось видео данного происшествия. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пенсионерке на помощь бросился мужчина, он помог женщине подняться на платформу.
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