В ходе стрельбы на востоке Москвы ранен один человек
1 апреля 202200:44
Стрельба произошла в ходе конфликта на востоке Москвы, в результате чего один человек был ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Отмечается, что раненого госпитализировали. Ранение он получил, предположительно, из травматического оружия.
Инцидент произошел на 2-й Владимирской улице. Других участников конфликта на месте происшествия полицейские не обнаружили.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Социальные пенсии в России выросли
- США назвали укрепление рубля «искусственным»
- Стали известны подробности перестрелки в Москве
- В ходе стрельбы на востоке Москвы ранен один человек
- В Эстонии запретят «Яндекс.Такси»
- США не будет признавать решения РФ и Цхинвала по Южной Осетии
- Не менее 30 человек пострадали при аварии с автобусом вблизи Мехико
- Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале поляку Хуркаче на турнире в Майами
- Госдеп: американцы должны немедленно покинуть Россию и Украину
- Лондон добавил в санкционный список ещё три российских компании
31 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru