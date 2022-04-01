В ходе стрельбы на востоке Москвы ранен один человек

Стрельба произошла в ходе конфликта на востоке Москвы, в результате чего один человек был ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Отмечается, что раненого госпитализировали. Ранение он получил, предположительно, из травматического оружия.

Инцидент произошел на 2-й Владимирской улице. Других участников конфликта на месте происшествия полицейские не обнаружили.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.



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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СтрельбаМосква
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