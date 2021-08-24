Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области
Пациент скорой помощи погиб в результате ДТП на трассе Р-22 в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
По данным ГИБДД, водитель грузовика совершил наезд на легковой автомобиль и машину скорой помощи, которые остановились перед светофором, регулирующим реверсивное движение.
Пациент 1952 года скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Среди пострадавших двое человек - фельдшер скорой помощи и водитель грузовика.
По факту смерти пациента будет проведена процессуальная проверка. Трасса из-за ДТП не перекрывалась.
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