Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области

По данным ГИБДД, водитель грузовика совершил наезд на легковой автомобиль и машину скорой помощи, которые остановились перед светофором, регулирующим реверсивное движение.

Пациент 1952 года скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Среди пострадавших двое человек - фельдшер скорой помощи и водитель грузовика.

По факту смерти пациента будет проведена процессуальная проверка. Трасса из-за ДТП не перекрывалась.

