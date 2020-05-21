Пациент с COVID-19 покончил с собой в московской больнице

Случай суицида больного COVID-19 произошёл в одной из больниц российской столицы, где проходят курс лечения пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Сообщение об этом случае поступило в полицию.

В ходе вечернего обхода дежурный врач делал обход по палатам, когда оказалось, что исчез 70-летний пациент. В ходе поисков в ванной комнате обнаружили бездыханное тело пенсионера. Как сообщает сайт KP.RU, счёты с жизнью свёл больной COVID-19 3-й степени.

В самой больнице очень удивлены таким поступком, там отмечают, что 70-лений мужчина был жизнерадостным и разносторонним человеком. Известно, что он предпочитал проводить время с родными, катался на лыжах, заниматься другими видами спорта.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту самоубийства.

