Пациент с COVID-19 покончил с собой в московской больнице
Случай суицида больного COVID-19 произошёл в одной из больниц российской столицы, где проходят курс лечения пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Сообщение об этом случае поступило в полицию.
В ходе вечернего обхода дежурный врач делал обход по палатам, когда оказалось, что исчез 70-летний пациент. В ходе поисков в ванной комнате обнаружили бездыханное тело пенсионера. Как сообщает сайт KP.RU, счёты с жизнью свёл больной COVID-19 3-й степени.
В самой больнице очень удивлены таким поступком, там отмечают, что 70-лений мужчина был жизнерадостным и разносторонним человеком. Известно, что он предпочитал проводить время с родными, катался на лыжах, заниматься другими видами спорта.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту самоубийства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru