Пациент с COVID-19 найден выпавшим из окна больницы в Москве
Больной с подтверждённым диагнозом COVID-19 выпал из окна больницы на юго-востоке российской столицы и скончался на месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве.
Погибший 58-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, заболевание протекало без серьёзных осложнений. Тело обнаружил охранник, который в понедельник утром делал обход территории.
Повреждения на трупе характерны при падении с высоты. В столичном главке СК сообщили о начале доследственной проверки по факту гибели пациента.
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