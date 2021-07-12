Пациент с COVID-19 найден выпавшим из окна больницы в Москве

Больной с подтверждённым диагнозом COVID-19 выпал из окна больницы на юго-востоке российской столицы и скончался на месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве.

Погибший 58-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, заболевание протекало без серьёзных осложнений. Тело обнаружил охранник, который в понедельник утром делал обход территории.

Повреждения на трупе характерны при падении с высоты. В столичном главке СК сообщили о начале доследственной проверки по факту гибели пациента.

