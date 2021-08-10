Пациент больницы в Петербурге изрезал ножом двух человек

Пациент одной из больниц Санкт-Петербурга в ходе конфликта напал с ножом и нанес травмы двум другим пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Инцидент произошел в воскресенье, 8 августа, в коридоре первого нейрохирургического отделения. 50-летний мужчина, находящийся в этом учреждении на лечении, во время внезапно возникшего конфликта нанес ножевые ранения мужчинам 72 и 70 лет. Состояние пострадавших медики оценили как средней тяжести. У них резаные раны различных частей тела.

Нападавший мужчина задержан. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:БольницаСанкт-Петербург
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