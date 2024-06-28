Новый батискаф с миллионерами отправят исследовать океан
Один из основателей OceanGate, чей батискаф затонул во время погружения к «Титанику» в прошлом году, набирает добровольцев для погружения в Голубую дыру «Дина» на Багамах — подводную карстовую воронку глубиной 202 метра, сообщает издание Independent.
Путешествие организовывает уже другая фирма, модель батискафа пока держится в секрете, как и стоимость погружения. Билет в один конец к затонувшему «Титанику» стоил 22 миллиона рублей.
Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал с радаров 18 июня 2023 года через два часа после начала погружения к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Туристы затеяли погружение на глубину 3800 метров, напоминает RT.
Среди пяти человек на борту оказался британский миллиардер Хэмиш Хардинг – председатель частной авиастроительной компании. Также членами экипажа стали пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд. Другие пассажиры – французский исследователь Поль-Анри Нарголе, который руководил несколькими экспедициями на «Титаник», а также основатель OceanGate Стоктон Раш.
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