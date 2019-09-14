Пассажиры попавшего в смертельную аварию под Ярославлем автобуса рассказали ее подробности

Выжившие в ДТП автобуса и фуры в Ярославской области рассказали подробности аварии. В результате которой не менее семи человек погибли, включая двух водителей.

Пассажир Сергей Ковалев при столкновении оказался выброшен из салона автобуса через заднее стекло автобуса и не сразу понял, что произошло.

«У фуры была разбита вся морда. И водитель лежал в луже крови. В автобусе много народу кричало. Многие валялись на земле. Некоторым было тяжело выбраться», - отметил Ковалев интервью журналистам РЕН ТВ.

По словам другого пассажира, Дмитрия Шиткина, они с другом отделались синяками.

«Кто-то кричал от боли, кто-то сразу успел выйти. Благо проезжающие машины помогали нам эвакуировать людей», - рассказал пострадавший порталу «76.ru».

Также очевидцы рассказали о пострадавшем при аварии ребенке, которого отправили на обследование и на операцию. Его матери, упавшей в обморок, медики оперативно оказали первую помощь.

По данным ГИБДД, причиной столкновения автобуса и грузового автомобиля стал выезд фуры на встречную полосу.

Ранее НСН сообщала о начале расследования СК РФ по ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)



