Пассажиры попавшего в смертельную аварию под Ярославлем автобуса рассказали ее подробности
Выжившие в ДТП автобуса и фуры в Ярославской области рассказали подробности аварии. В результате которой не менее семи человек погибли, включая двух водителей.
Пассажир Сергей Ковалев при столкновении оказался выброшен из салона автобуса через заднее стекло автобуса и не сразу понял, что произошло.
«У фуры была разбита вся морда. И водитель лежал в луже крови. В автобусе много народу кричало. Многие валялись на земле. Некоторым было тяжело выбраться», - отметил Ковалев интервью журналистам РЕН ТВ.
По словам другого пассажира, Дмитрия Шиткина, они с другом отделались синяками.
«Кто-то кричал от боли, кто-то сразу успел выйти. Благо проезжающие машины помогали нам эвакуировать людей», - рассказал пострадавший порталу «76.ru».
Также очевидцы рассказали о пострадавшем при аварии ребенке, которого отправили на обследование и на операцию. Его матери, упавшей в обморок, медики оперативно оказали первую помощь.
По данным ГИБДД, причиной столкновения автобуса и грузового автомобиля стал выезд фуры на встречную полосу.
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