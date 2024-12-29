Пассажирский самолет загорелся в Канаде при посадке

Во время посадки в аэропорту города Галифакс в Канаде загорелся авиалайнер компании Air Canada. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел с рейсом 2259. Борт возвращался из Сент-Джонса, оператор лайнера — местная структура PAL Airlines.

Очевидцы сообщили, что самолет накренился в момент приземления из-за проблем с шасси. Лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу крылом. Загорелась его левая часть.