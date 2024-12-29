Пассажирский самолет загорелся в Канаде при посадке
Во время посадки в аэропорту города Галифакс в Канаде загорелся авиалайнер компании Air Canada. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Инцидент произошел с рейсом 2259. Борт возвращался из Сент-Джонса, оператор лайнера — местная структура PAL Airlines.
Очевидцы сообщили, что самолет накренился в момент приземления из-за проблем с шасси. Лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу крылом. Загорелась его левая часть.
Оперативным структурам удалось быстро эвакуировать всех пассажиров и членов экипажа. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Неизвестно и точное количество пассажиров на борту — свидетели происшествия утверждают, что видели не менее 80 человек.
Аэропорт Галифакса временно закрыли из-за чрезвычайного происшествия. Пока в работу вернули только одну из его взлетно-посадочных полос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru