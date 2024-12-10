Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии
10 декабря 202409:52
Пассажирский лайнер Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии, сообщили в Восточном МСУТ СК России.
Уточняется, что судно летело из Братска в Олекминск. При посадке в аэропорту назначения самолету не хватило длины ВПП, он выкатился за её пределы и зарылся в снегу.
Пострадавших при происшествии нет.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии», следовавший из Стамбула в Казань, совершил вынужденную посадку в Самаре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru