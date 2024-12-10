Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

Пассажирский лайнер Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии, сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Уточняется, что судно летело из Братска в Олекминск. При посадке в аэропорту назначения самолету не хватило длины ВПП, он выкатился за её пределы и зарылся в снегу.

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Пострадавших при происшествии нет.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии», следовавший из Стамбула в Казань, совершил вынужденную посадку в Самаре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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