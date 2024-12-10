Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

Пассажирский лайнер Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии, сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Уточняется, что судно летело из Братска в Олекминск. При посадке в аэропорту назначения самолету не хватило длины ВПП, он выкатился за её пределы и зарылся в снегу.