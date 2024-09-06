Пассажирский самолет приземлился в Турции из-за сообщения о бомбе на борту
6 сентября 202418:17
Пассажирский самолет, совершавший рейс из Мумбаи в Мюнхен, экстренно приземлился в Турции, сообщает турецкий телеканал TRT.
На борту воздушного судна авиакомпании Air Vistara находится 247 пассажиров. По данным турецких властей, сейчас проверяется наличие бомбы в самолете. Если саперы её не обнаружат лайнер продолжит свой полет.
Ранее, летевший из Хургады, самолет экстренно сел в Казани, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru