Пассажирский самолет приземлился в Турции из-за сообщения о бомбе на борту

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Мумбаи в Мюнхен, экстренно приземлился в Турции, сообщает турецкий телеканал TRT.

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На борту воздушного судна авиакомпании Air Vistara находится 247 пассажиров. По данным турецких властей, сейчас проверяется наличие бомбы в самолете. Если саперы её не обнаружат лайнер продолжит свой полет.

Ранее, летевший из Хургады, самолет экстренно сел в Казани, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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