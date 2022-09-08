Поезд сошел с рельсов в Ставропольском крае
8 сентября 202221:21
Грузовой поезд сошел с рельсов в Георгиевском округе Ставропольского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.
Инцидент произошел на ж/д станции «Георгиевск». В результате обошлось без пострадавших.
Поезд перевозил рельсы и шпалы и шел по маршруту Минеральные Воды - Прохладный. Последствия аварии устранены, движение поездов не нарушалось.
Причина произошедшего устанавливается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru