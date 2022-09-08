Поезд сошел с рельсов в Ставропольском крае

Грузовой поезд сошел с рельсов в Георгиевском округе Ставропольского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на ж/д станции «Георгиевск». В результате обошлось без пострадавших.

Поезд перевозил рельсы и шпалы и шел по маршруту Минеральные Воды - Прохладный. Последствия аварии устранены, движение поездов не нарушалось.

Причина произошедшего устанавливается.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ставропольский Край
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