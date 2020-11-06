Пассажирский поезд сошел с рельсов в Испании

Между тем, в октября в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины с путей сошел грузовой поезд. Причиной инцидента стал демонтаж железнодорожного полотна. Об этом сообщает Свободная пресса со ссылкой на главу АО «Укрзализныця» Владимира Жмака.

Он рассказал о 15 вагонах грузового состава, которые сошли с железнодорожного полотна. Никто не пострадал, МВД Украины начало расследование.

