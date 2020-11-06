Пассажирский поезд сошел с рельсов в Испании

Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на юге Испании. В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser. Состав следовал по маршруту Альхесирас - Мадрид. В общей сложности в поезде находились 48 пассажиров. Отмечается, что ЧП произошло из-за ливня, который обрушился на северную часть провинции Малага.

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Между тем, в октября в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины с путей сошел грузовой поезд. Причиной инцидента стал демонтаж железнодорожного полотна. Об этом сообщает Свободная пресса со ссылкой на главу АО «Укрзализныця» Владимира Жмака.

Он рассказал о 15 вагонах грузового состава, которые сошли с железнодорожного полотна. Никто не пострадал, МВД Украины начало расследование.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПроисшествиеПоездИспания
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