Пассажирский авиалайнер повредил шасси при посадке в Новосибирске
Самолет, на котором летели 82 человека из Челябинска в Новосибирск, повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска. Воздушное судно не смогло выпустить закрылки. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры со ссылкой на транспортную прокуратуру Новосибирска.
Инцидент произошел, когда лайнер выполнял рейс Челябинск – Новосибирск.
«У воздушного судна авиакомпании «Сибирь» при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков», ― заявили в пресс-службе.
Уточняется, что самолет смог благополучно сеть в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина. Пассажиров пересадили из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе. Борт ос поврежденным шасси отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния.
Ранее борт авиакомпании Delta Airlines по направлению Атланта — Барселона вернулся в аэропорт вылета из-за сильной диареи у одного из пассажиров, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Daily Mail.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пассажирский авиалайнер повредил шасси при посадке в Новосибирске
- Более 3 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы
- В Киеве заявили о возможных санкциях к Reuters за фотографии работы ПВО
- Макрон прокомментировал обсуждение украинского конфликта на саммите G20
- Косачев заявил о провале антироссийских инициатив по итогам декларации G20
- В России намерены возобновить производство «летающих танков»
- Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице
- Под Белгородом сбили беспилотник самолетного типа
- Участники второго розыгрыша «Миллиона призов» начали получать выигранные баллы
- Лавров опроверг заявления о «сдаче» Карабаха Баку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru