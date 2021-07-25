Пассажирские поезда начали движение через восстановленный мост на Транссибе

Через реку Ареда по восстановленному мосту проехал первым пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара. Отмечается, что на ремонт железнодорожного сообщения понадобилось двое суток.

Ранее в воскресенье стало известно, что первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост в Забайкалье.

«Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае», — сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

Напомним, 23 июля в Сретенском районе Забайкальского края из-за ливней рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было парализовано. РЖД задействовала на восстановительных работах 350 человек, которые работают круглосуточно, четыре восстановительных поезда, тяжелую землеустроительную технику и другое оборудование и спецмашины. Уже отсыпано более 5000 кубометров щебня и бутового камня.

