Пассажирские поезда начали движение через восстановленный мост на Транссибе
Через восстановленный после разрушительных ливней железнодорожный мост в Забайкалье открыли движение пассажирских поездов.
«Пассажирское движение по Транссибу открыто», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РЖД.
Через реку Ареда по восстановленному мосту проехал первым пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара. Отмечается, что на ремонт железнодорожного сообщения понадобилось двое суток.
Ранее в воскресенье стало известно, что первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост в Забайкалье.
«Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае», — сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.
Напомним, 23 июля в Сретенском районе Забайкальского края из-за ливней рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было парализовано. РЖД задействовала на восстановительных работах 350 человек, которые работают круглосуточно, четыре восстановительных поезда, тяжелую землеустроительную технику и другое оборудование и спецмашины. Уже отсыпано более 5000 кубометров щебня и бутового камня.
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