Пассажирка BMW за два часа до своей гибели задала подписчикам вопрос о смерти

Женщина, которая погибла в салоне BMW, выехавшего с парковки в Краснодаре, задала своим подписчикам в блоге вопрос: «Что бы вы сделали в последний день жизни?» за два часа до трагедии, сообщает РИА Новости.

Екатерина написала в своем Telegram-канале, посвященном техникам личностного роста и саморазвития, следующее: «Если бы сегодня был бы последний день в вашей жизни, что вы вы сделали сегодня!? Напишите список дел, желаний, чтобы вы точно сделали. Завтра разберем, как вам это поможет».