Пассажирка BMW за два часа до своей гибели задала подписчикам вопрос о смерти

Женщина, которая погибла в салоне BMW, выехавшего с парковки в Краснодаре, задала своим подписчикам в блоге вопрос: «Что бы вы сделали в последний день жизни?» за два часа до трагедии, сообщает РИА Новости.

Екатерина написала в своем Telegram-канале, посвященном техникам личностного роста и саморазвития, следующее: «Если бы сегодня был бы последний день в вашей жизни, что вы вы сделали сегодня!? Напишите список дел, желаний, чтобы вы точно сделали. Завтра разберем, как вам это поможет».

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Она также призвала своих подписчиков поделиться своими эмоциями при выполнения этого задания, однако с акцентом на радостные моменты и удовольствие в жизни.

Во вторник днем в Краснодаре с третьего этажа парковки упал BMW. В машине находились водитель и двое пассажиров — женщина и мальчик, которые скончались на месте. Погибшую женщину идентифицировали как Екатерину Корнилову.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. По данным следствия, водитель разогнался и потерял контроль над автомобилем, который выехал за пределы ограждения парковки и упал на проезжую часть улицы Рашпилевской, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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