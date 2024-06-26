Пассажирка BMW за два часа до своей гибели задала подписчикам вопрос о смерти
Женщина, которая погибла в салоне BMW, выехавшего с парковки в Краснодаре, задала своим подписчикам в блоге вопрос: «Что бы вы сделали в последний день жизни?» за два часа до трагедии, сообщает РИА Новости.
Екатерина написала в своем Telegram-канале, посвященном техникам личностного роста и саморазвития, следующее: «Если бы сегодня был бы последний день в вашей жизни, что вы вы сделали сегодня!? Напишите список дел, желаний, чтобы вы точно сделали. Завтра разберем, как вам это поможет».
Она также призвала своих подписчиков поделиться своими эмоциями при выполнения этого задания, однако с акцентом на радостные моменты и удовольствие в жизни.
Во вторник днем в Краснодаре с третьего этажа парковки упал BMW. В машине находились водитель и двое пассажиров — женщина и мальчик, которые скончались на месте. Погибшую женщину идентифицировали как Екатерину Корнилову.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. По данным следствия, водитель разогнался и потерял контроль над автомобилем, который выехал за пределы ограждения парковки и упал на проезжую часть улицы Рашпилевской, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru