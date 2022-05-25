Число погибших при стрельбе в школе США выросло до 15
Число погибших при стрельбе в американском штате Техас выросло до 15. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на губернатора штата Грега Эбботта.
Среди погибших 14 школьников и один учитель. Ранее сообщалось, что погибли два ученика.
По словам губернатора, стрельбу устроил местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас. Число пострадавших глава штата не уточнил.
Стрельба произошла в начальной школе в городе Ювалд. Ранее сообщалось, что стрелявший был задержан через час после инцидента.
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