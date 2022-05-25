Число погибших при стрельбе в школе США выросло до 15

Число погибших при стрельбе в американском штате Техас выросло до 15. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на губернатора штата Грега Эбботта.

Среди погибших 14 школьников и один учитель. Ранее сообщалось, что погибли два ученика.

По словам губернатора, стрельбу устроил местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас. Число пострадавших глава штата не уточнил.

Стрельба произошла в начальной школе в городе Ювалд. Ранее сообщалось, что стрелявший был задержан через час после инцидента.













