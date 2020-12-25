Пассажир упал на рельсы на станции метро «Щукинская» в Москве

На станции московского метрополитена «Щукинская» пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из экстренных служб.

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Причина произошедшего устанавливается. Агентство отмечает, что о состояние пассажира пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 января Московский метрополитен будет перевозить пассажиров бесплатно. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Фото: instagram.com/metrospbphoto
ТЕГИ:Московское Метро
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