Пассажир упал на рельсы на станции метро «Щукинская» в Москве
25 декабря 202022:11
На станции московского метрополитена «Щукинская» пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из экстренных служб.
Причина произошедшего устанавливается. Агентство отмечает, что о состояние пассажира пока неизвестно.
Ранее стало известно, что в ночь на 1 января Московский метрополитен будет перевозить пассажиров бесплатно. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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25 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru