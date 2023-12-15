Пассажир умер в аэропорту Пулково
Пассажир, планировавший вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, умер в аэропорту «Пулково», сообщает РИА Новости.
В компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет воздушной гаванью. рассказали, что мужчина 1952 года почувствовал недомогание. Сотрудники аэропорта вызвали медиков, однако они помочь ему не смогли.
«Прибывшие врачи констатировали смерть пассажира. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия», - уточнили в компании.
Ранее на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Челябинск, скончалась женщина 1977 года рождения, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru