Пассажир умер в аэропорту Пулково

Пассажир, планировавший вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, умер в аэропорту «Пулково», сообщает РИА Новости.

Женщина умерла на борту летевшего из Москвы в Барнаул самолета

В компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет воздушной гаванью. рассказали, что мужчина 1952 года почувствовал недомогание. Сотрудники аэропорта вызвали медиков, однако они помочь ему не смогли.

«Прибывшие врачи констатировали смерть пассажира. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия», - уточнили в компании.

Ранее на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Челябинск, скончалась женщина 1977 года рождения, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьПассажирыАэропортПулково

Горячие новости

Все новости

партнеры