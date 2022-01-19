Пассажир умер на борту самолёта, летевшего из Москвы на Кипр

Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс «Москва – Пафос», вынужденно приземлился в Сочи из-за смерти пассажира, сообщает оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

Россиянин умер на борту самолёта от отека Квинке

В сообщении говорится, что мужчина 1954 года рождения почувствовал себя плохо и впоследствии скончался. Прибывшие в аэропорт медики констатировали смерть пассажира.

Ранее в авиакомпании S7 подтвердили, что один из пассажиров рейса авиакомпании «Шарм-эш-Шейх — Самара», предположительно, совершил самоубийство на борту самолёта, сообщает RT.

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ФОТО: ФОТО : РИА Новости
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