Пассажир самолета «Азимута»: В момент пожара люди пытались забрать ручную кладь

«Люди стали брать ручную кладь, стоять в проходе. Мы с сыном сидели на 15 ряду из 20, и мы просто пробежали, проталкивались, чтобы растолкать тех, кто брал ручную кладь, было столпотворение», — рассказала женщина.

По словам Яджак, с ребенком она спустилась по надувному трапу. При этом такой трап был только в передней части самолета. Пассажиров воздушного судна встречали работники аэропорта.

«Мы выбежали в поле, были раздеты, мы бегали в поле, чтобы подальше отойти от самолета, чтобы он не взорвался», — добавила Яджак.

Накануне самолет «Азимута», летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. На борту находились 6 членов экипажа и 89 пассажиров, никто не пострадал. Авиаперевозчик объяснил жесткую посадку «сдвигом ветра». После инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

