Пассажир самолета «Азимута»: В момент пожара люди пытались забрать ручную кладь
Некоторые пассажиры самолета авиакомпании «Азимут» после аварийной посадки и в момент возгорания в турецкой Анталье пытались забрать свою ручную кладь. Об этом рассказала пассажир рейса Алина Яджак в беседе с РИА Новости.
«Люди стали брать ручную кладь, стоять в проходе. Мы с сыном сидели на 15 ряду из 20, и мы просто пробежали, проталкивались, чтобы растолкать тех, кто брал ручную кладь, было столпотворение», — рассказала женщина.
По словам Яджак, с ребенком она спустилась по надувному трапу. При этом такой трап был только в передней части самолета. Пассажиров воздушного судна встречали работники аэропорта.
«Мы выбежали в поле, были раздеты, мы бегали в поле, чтобы подальше отойти от самолета, чтобы он не взорвался», — добавила Яджак.
Накануне самолет «Азимута», летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. На борту находились 6 членов экипажа и 89 пассажиров, никто не пострадал. Авиаперевозчик объяснил жесткую посадку «сдвигом ветра». После инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru