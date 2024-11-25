СМИ: Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье пишут иск против «Азимута»

Пассажиры российского лайнера Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в Анталье, пишут коллективный иск против перевозчика «Азимут», сообщают «Известия».

Пилот загоревшегося Superjet 100: Все живы и здоровы

Как заявила одна из пассажирок рейса Сочи — Анталья, самолет совершил резкую посадку, после чего в течение одной минуты произошло возгорание лайнера. Женщина первая эвакуировалась с помощью трапа, а затем смогла снять видео происходящего.

Ранее пилот загоревшегося в аэропорту Антальи российского Superjet 100 авиакомпании «Азимут» прокомментировал инцидент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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