СМИ: Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье пишут иск против «Азимута»
Пассажиры российского лайнера Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в Анталье, пишут коллективный иск против перевозчика «Азимут», сообщают «Известия».
Как заявила одна из пассажирок рейса Сочи — Анталья, самолет совершил резкую посадку, после чего в течение одной минуты произошло возгорание лайнера. Женщина первая эвакуировалась с помощью трапа, а затем смогла снять видео происходящего.
Ранее пилот загоревшегося в аэропорту Антальи российского Superjet 100 авиакомпании «Азимут» прокомментировал инцидент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru