Пассажир рассказал подробности столкновения двух самолетов в Пулково

Один из пассажиров Boeing 737-800, который задел при рулении в Пулково Airbus 320, рассказал подробности инцидента. Интервью опубликовано на сайте «360».

Мужчина отметил, что подготовка к взлету проходила как обычно, и он начал засыпать. Проснулся из-за резкого торможения.