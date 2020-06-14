Пассажир рассказал подробности столкновения двух самолетов в Пулково
Один из пассажиров Boeing 737-800, который задел при рулении в Пулково Airbus 320, рассказал подробности инцидента. Интервью опубликовано на сайте «360».
Мужчина отметил, что подготовка к взлету проходила как обычно, и он начал засыпать. Проснулся из-за резкого торможения.
«Это случилось перед поворотом на взлетную полосу. Мы просто сидели, ждали, когда нас заберут, отбуксируют. Ждали какой-то информации. Никто не паниковал, все были спокойны», — поделился пассажир.
Напомним, 14 июня, в воскресенье в аэропорту Пулково самолет S7 Airlines во время руления произвел касание крылом и хвостовой частью лайнера «Уральских авиалиний», ожидающего очереди на вылет. Об этом проинформировали пресс-служба «Уральских авиалиний».
Обстоятельства инцидента расследует Северо-Западная транспортная прокуратура.
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