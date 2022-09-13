Пашинян сообщил о 49 погибших после обострения ситуации на границе с Азербайджаном
Потери Армении в результате обострения на границе с Азербайджаном, по предварительным данным, составили 49 человек. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.
«Наши потери составили 49 человек убитыми», — цитирует премьера РИА Новости.
Пашинян добавил, что данные о жертвах не окончательные.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на вторник. В Ереване обвинили Баку в обстреле территории Армении артиллерией и беспилотниками. При этом Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе, пишет Ura.ru. Сообщалось, что с обеих сторон есть убитые и раненые. По данным СМИ, Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 8:00 мск, отмечает «Свободная пресса».
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