Пашинян: Мы знали о готовящейся войне в Нагорном Карабахе

Армения была в курсе планов Азербайджана начать войну в Нагорном Карабахе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе обращения к нации.

По его словам, в Ереване не знали только о дате и месте первого удара. «Азербайджанско-турецкие войска в коалиции с террористами начали самое сильное наступление», - отметил он.

Также Пашинян рассказал, что Баку, угрожая войной, требовал отдать семь районов вокруг Нагорного Карабаха, отказываясь при этом рассматривать статус республики вне состава Азербайджана. Кабмин Армении посчитал такую постановку вопроса неприемлемой.

Обстрелы и столкновения на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на призывы страны ЕС, России и Турции прекратить огонь, а также договорённости о перемирии, на спорной территории продолжаются бои.

