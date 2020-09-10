Пашаев рассказал, кто «подставил» Ефремова

Пашаев отметил, что очень долго пытался отговорить Ефремова от этого. Адвокат признался, что после решения актера признать вину не спал два дня. По его мнению, чистосердечное признание было бесполезным.

Ранее адвокат заявил, что попробует добиться отмены приговора. Между тем, Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики.

Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы в состоянии алгокольного опьянения, суд приговорил к 8 годам колонии. Актера арестовали в зале суда.

