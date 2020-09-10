Пашаев рассказал, кто «подставил» Ефремова
Актера Михаила Ефремова «подставил» человек из его близкого окружения, заявил в интервью «Москва 24» адвокат Эльман Пашаев.
Он уточнил, что это был мужчина, выступавший в суде. «Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет», — сказал юрист.
Пашаев отметил, что очень долго пытался отговорить Ефремова от этого. Адвокат признался, что после решения актера признать вину не спал два дня. По его мнению, чистосердечное признание было бесполезным.
Ранее адвокат заявил, что попробует добиться отмены приговора. Между тем, Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики.
Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы в состоянии алгокольного опьянения, суд приговорил к 8 годам колонии. Актера арестовали в зале суда.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- Пашаев рассказал, кто «подставил» Ефремова
- Меркель назвала ситуацию с Навальным «достаточно серьезной» для ЕС
- Президент Ливана назвал возможную причину пожара в Бейруте
- Россия решила открыть границы с Южной Осетией
- Беспилотные такси и автобусы появятся в Москве к 2040 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru