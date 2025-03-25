Пасечник: При атаке ВСУ в ЛНР погибли шесть человек
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате атаки Вооружённых сил Украины в Кременском муниципальном округе погибли шесть человек, сообщает RT.
Среди них – трое журналистов. Также пострадал 14-летний подросток, который получил осколочные ранения.
Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших.
В результате обстрела ВСУ погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, съёмочной группы Александр Сиркели.
В заявлении канала говорится, что трагический инцидент произошел во время выполнения профессионального долга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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