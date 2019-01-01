Подмоченная репутация. Нижнеудинского мэра исключили из «Единой России» из-за наводнения

Отстраненный от должности мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов исключен из партии «Единая Россия». Чиновник, теперь уже бывший, привлек коммунальную технику для работ на собственном участке после наводнения. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой коммунальная техника откачивает воду с участка у коттеджа в Нижнеудинске, а коммунальщики расчищают территорию. Региональные СМИ узнали, что речь идет об участке Худоногова, хотя он и пытался откреститься от этой земли. Курирующий работы по ликвидации последствий наводнения вице-премьер Виталий Мутко потребовал провести проверку, на время которой мэра отстранили от должности. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Единой России», проверку проводила специально созданная комиссия, выводы которой совпали с публикациями в прессе. Президиум регионального политсовета партии счел поступок мэра «аморальным» и «не достойным партийца и мэра». Результат – исключение с формулировкой «за дискредитацию партии».



Между тем, количество погибших в результате наводнения в Иркутской области растет буквально каждый день. По последним данным, которые приводит агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы, число жертв стихии выросло до 25 человек, восемь человек числятся пропавшими без вести. Причиной паводка, а, вернее, наводнения, стали сильные дожди, начавшиеся в конце июня. От удара стихии пострадали 107 населенных пунктов, более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали 34 тысячи человек. По самым предварительным оценкам, ущерб, нанесенный сельскому хозяйству региона, составляет 300 миллионов рублей, дорогам – 800 миллионов.

За оказанием помощи пострадавшим в результате наводнения вынуждена пристально следить прокуратура. Без ее вмешательства часть жителей одного из районов Иркутской области осталась бы без положенных выплат. Как говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры, в Куйтунском районе списки пострадавших жителей для получения ими единовременной выплат были составлены некачественно, и граждане не могли получить причитающиеся деньги. Совместными усилиями прокуратуры, органов МЧС, соцзащиты ситуация была исправлена, и люди получили-таки положенное.

