Памфилова заявила о поставке Украиной в Россию петард с детонатором и взрывчаткой
Спецслужбы Украины отправляют петарды со взрывчаткой на территорию России. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, на сайте федерального органа опубликована трансляция заседания комиссии.
Памфилова призвала бойкотировать фейерверки и петарды и попросила коллег сообщить своим родственникам об опасности их покупки.
По словам главы ЦИК, петарды поставляют в Россию, в частности, по воздуху. Она также отметила, что фейерверки и петарды оборудованы детонатором мгновенного действия.
Ранее в Подмосковье предотвратили теракт, задуманный спецслужбами Украины против одного из руководителей российского оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru