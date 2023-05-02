Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа 22 ракеты по Израилю

В сообщении говорится, что были выпущены 22 ракеты - четыре перехватила система ПВО, 16 упали на открытой незаселенной местности.

Отмечается, что ранее во вторник радикалы уже выпустили в направлении Израиля три ракеты, которые упали в незаселенной местности, добавили в пресс-службе.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».