Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа 22 ракеты по Израилю
Палестинские радикалы осуществили ракетный удар из сектора Газа по территории Израиля, сообщает армейская пресс-служба.
В сообщении говорится, что были выпущены 22 ракеты - четыре перехватила система ПВО, 16 упали на открытой незаселенной местности.
Отмечается, что ранее во вторник радикалы уже выпустили в направлении Израиля три ракеты, которые упали в незаселенной местности, добавили в пресс-службе.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва призывает Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Georgian Airways начала продавать билеты на рейсы в Москву
- Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа 22 ракеты по Израилю
- Кулеба: Передача F-16 Киеву будет зависеть от итогов контрнаступления
- В Мелитополе пытались взорвать замначальника ГУ МВД по Запорожской области
- Герой России: Котрнаступление станет для Украины «политической и военной катастрофой»
- Пригожин: убит командующий силами теробороны ВСУ
- Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области
- «Фанагория» завершила 2022 год рекордными показателями
- Песков: спецслужбы делают все для предотвращения провокаций на День Победы
- Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru