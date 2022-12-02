Пакеты с глазами животных получили в посольствах Украины в Европе
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своих соцсетях заявил, что по поручению украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы все посольства и консульства страны в Европе переведены в режим усиленных мер безопасности.
По его словам, подобные решения были приняты после того, как загранучреждения Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии, генконсульства в Неаполе и Кракове, а также консульство в Брно, «поступили окровавленные пакеты с глазами животных внутри». Он добавил, что посольством в США было получено «письмо с критической статьей об Украине».
«Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений», - написал Николенко.
Ранее в посольстве Украины в Мадриде взорвалась посылка, Национальная судебная коллегия Испании приняла решение рассматривать произошедшее, как теракт, сообщает RT.
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