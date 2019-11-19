Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе. На кадрах видно, как на парковку у магазина, где произошла трагедия, подъезжает автомобиль «Лада-Ларгус». Во время завершения маневра в яму, из которой вырываются клубы пара, сначала проваливается одно колесо машины, затем туда падает весь автомобиль.

В результате ЧП 53-летний водитель и его 49-летний пассажир скончались на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам.