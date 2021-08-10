Блогера Хованского включили в список причастных к экстремизму или терроризму

Арестованного блогера Юрия Хованского включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

В реестре, который размещён на сайте службы, указан Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольск Пензенской области.

Хованского задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма в интернете», Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга до 8 сентября оставил его СИЗО.

Позже Хованский извинился и заявил, что его песня про «Норд-Ост» «отвратительна и не имеет оправдания».