Блогера Хованского включили в список причастных к экстремизму или терроризму
Арестованного блогера Юрия Хованского включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
В реестре, который размещён на сайте службы, указан Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольск Пензенской области.
Хованского задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма в интернете», Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга до 8 сентября оставил его СИЗО.
Позже Хованский извинился и заявил, что его песня про «Норд-Ост» «отвратительна и не имеет оправдания».
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