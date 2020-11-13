«Ребятам повезло!» Заслуженный пилот оценил аварийную посадку Ан-124

«Если два двигателя были в отказе, а экипаж выполнил посадку и остался живой, груз целый и самолет отремонтируют, то они вообще молодцы, оценка "пять". А что выкатились – ну надо смотреть, какие условия были. Может, не работали тормоза или реверс, но есть и аварийные тормоза, может, надо было на другой скорости заходить на посадку. Мне тут трудно говорить, я не знаю всех нюансов этой посадки, но все равно я работу экипажа и командира судна оцениваю положительно. Не герои, конечно, но в таких условиях, я считаю, остаться живыми – это ребятам повезло. А что выкатились и сломали самолет, так причины этого установит комиссия», - сказал Сытник.

Он предположил, что причиной аварии стало столкновение с птицей при взлете.

«Судя по тем снимкам, что мне прислали, там кровь и перья в среднем двигателе, который разваливался. А дальше компрессор разваливался, перебил систему электроснабжения. Вопросов к экипажу много, но ситуация было очень сложная и они были на грани катастрофы, потому слава Богу, что выжили», - резюмировал авиаэксперт.

Как сообщалось ранее, в результате посадки у самолета были частично разрушены шасси, крылья воздушного судна также получили повреждения. По факту инцидента следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст 263 УК РФ).

