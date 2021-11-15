Оценены действия экипажа разбившегося под Иркутском Ан-12
В Министерстве транспорта Белоруссии оценили действия экипажа упавшего под Иркутском самолета Ан-12 словами о том, что летчикам не хватило времени на то, чтобы не допустить катастрофы и спастись, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Артема Сикорского.
«Можно точно сказать, что воздушное судно заходило на посадку, было в посадочной конфигурации, катастрофа развивалась за считанные секунды», — сказал он.
Он также сообщил, что белорусские специалисты рассчитывают получить параметрическую информацию о катастрофе, чтобы не допустить подобных происшествий в дальнейшем.
Самолет Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа» 3 ноября пропал с радаров на подлете к Иркутску. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе четыре россиянина, трое граждан Белоруссии и два гражданина Украины.
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