Оценены действия экипажа разбившегося под Иркутском Ан-12

«Можно точно сказать, что воздушное судно заходило на посадку, было в посадочной конфигурации, катастрофа развивалась за считанные секунды», — сказал он.

Он также сообщил, что белорусские специалисты рассчитывают получить параметрическую информацию о катастрофе, чтобы не допустить подобных происшествий в дальнейшем.

Самолет Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа» 3 ноября пропал с радаров на подлете к Иркутску. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе четыре россиянина, трое граждан Белоруссии и два гражданина Украины.

