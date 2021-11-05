Найдены останки всех погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

Отмечается, что Иркутское областное бюро судмедэкспертизы подтвердило обнаружение тел и останков всех жертв катастрофы, пишет «Свободная пресса».

Самолет Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа» 3 ноября пропал с радаров на подлете к Иркутску. Позже место падения самолета обнаружили в районе поселка Пивовариха. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе четыре россиянина, трое граждан Белоруссии и два гражданина Украины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, отмечает RT.

