Найдены останки всех погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

Тела всех девяти погибших при крушении самолета Ан-12 под Иркутском найдены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Отмечается, что Иркутское областное бюро судмедэкспертизы подтвердило обнаружение тел и останков всех жертв катастрофы, пишет «Свободная пресса».

Самолет Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа» 3 ноября пропал с радаров на подлете к Иркутску. Позже место падения самолета обнаружили в районе поселка Пивовариха. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе четыре россиянина, трое граждан Белоруссии и два гражданина Украины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеКрушение СамолётаИркутская Область
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