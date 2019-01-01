Отсчет времени до отчета МАК

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в среду вновь обещал опубликовать в ближайшее время предварительный отчет о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая. Отчет полностью готов и будет опубликован после его «окончательной корректорской выверки», - говорится в сообщении МАК. Специалистам ведомства удалось полностью реконструировать полет аварийного «Суперджета», включая записи переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами. Ровно месяц назад «Суперджет», вылетевший из Москвы в Мурманск, после удара молнии вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. На момент подготовки материала отчет МАК опубликован не был.

Между тем, накануне публикации отчета представитель одного из российских авиаперевозчиков публично поднял вопрос о надежности «Суперджетов». Совладелец S7 Владислав Филев на заседании подкомиссии РСПП обратился к замглавы Минтранса с вопросом, в котором обратил внимание на схожесть повреждений воздушных судов, потерпевших аварии в «Шереметьево» и прошлой осенью в Якутске: разрушение стоек шасси повлекло за собой течь из топливных баков. Представители МАК сегодня уточнили, что в отчете изложены только фактические сведения о том, как проходил полет. Никаких выводов о причинах случившегося или обвинительных заключений в нем не будет: «В соответствии с международной и российской практикой в отчете не указываются причины катастрофы», - заявили в Межгосударственном авиакомитете. Неделю назад Росавиация опубликовала заключение, согласно которому, разбившийся «Суперджет» был в идеальном техническом состоянии, а приоритетная версия причин аварии - «человеческий фактор». Тенденция, по которой вину за любой авиаинцидент в России принято возлагать на летчиков, уже привела к тому, что из авиакомпаний начинают уходить пилоты, - указывал накануне Владислав Филев.

В тот же день выяснились некоторые подробности, связанные с работой спасательных служб в момент шереметьевской катастрофы. Дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт Шереметьево сразу после катастрофы, потому что была «закрыта полоса», заявил замминистра МЧС Павел Барышев. По его словам, которые приводит РИА «Новости», сработали те поисково-спасательные подразделения, которые уже были в Шереметьево во время аварии. Как напоминает РБК, в мае в СМИ попала расшифровка записи переговоров экстренных служб аэропорта «Шереметьево» в первые минуты после катастрофы, которые свидетельствуют, что от дополнительной помощи портовые службы отказались: «Пожарный расчет приехал из города, не нужны они?» - был задан вопрос. - «Нет, они не нужны», - поступил ответ.

