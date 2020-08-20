Навальный попал в реанимацию в Омске с токсическим отравлением
Оппозиционер, основатель недавно ликвидированного «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный госпитализирован в Омске. Ему стало плохо в самолёте, экипаж принял решение осуществить экстренную посадку.
Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, Навальный сейчас без сознания и находится в реанимации с токсическим отравлением.
«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», - написала она в «Твиттере».
Навальный возвращался в Москву из Томска. Как отмечает издание «Тайга.инфо», сначала оппозиционер был в Новосибирске, где мог собирать данные для расследования о депутатах «Единой России». Затем в Томске он встречался с соратниками, планирующими участвовать в выборах депутатов Томской городской думы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru